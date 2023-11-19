江西省政協民族委員會原主任歐陽泉華被雙開

（來源：新華社） 中評社北京11月19日電／據中央紀委國家監委網站報導，江西省紀委監委消息：日前，經中共江西省委批准，江西省紀委監委對江西省政協民族和宗教委員會原主任歐陽泉華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，歐陽泉華身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，對抗組織審查；特權思想嚴重，品行惡劣，無視中央八項規定精神，大肆違規收受禮品、禮金和接受旅遊活動安排，長期借用管理服務對象住房、車輛，用公款支付個人宴請，將應當由本人支付的費用由他人支付；組織觀念淡漠，隱瞞不報個人有關事項，在幹部、職工錄用和職務晉升等工作中為他人謀取利益；道德敗壞，與他人發生不正當性關係；毫無紀法意識，肆意妄為，貪污公款，利用職務上的便利及職權和地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、企業資質升級等方面謀取利益，非法收受巨額財物。



歐陽泉華嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪污犯罪，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經江西省紀委常委會會議研究並報中共江西省委批准，決定給予歐陽泉華開除黨籍處分；由江西省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



歐陽泉華簡歷



歐陽泉華，男，漢族，1963年4月出生，江西安遠人，大學本科學歷，1982年8月參加工作，1985年5月加入中國共產黨，曾在贛州市、九江市、江西省住房和城鄉建設廳、江西省旅遊發展委員會、江西省退役軍人事務廳、江西省政協等單位工作。