統計學博士藍委費鴻泰：藍白合6民調3比3

藍白2024大選參選人民調。（圖:國民黨提供） 中評社台北11月19日電／藍白兩黨原預計18日依民調對決結果拍板2025大選正副人選，雙方針對民調統計範圍認知有落差，因而卡關。對此，中國國民黨“立委”、統計學博士費鴻泰分析，從這6間民調得出的結果就是“3比3”，沒有模糊空間。



民眾黨民調專家表示，統計誤差是指台灣民眾黨參選人柯文哲所稱讓3%，（正負1.5%）因此“侯柯配”PK“柯侯配”為3比3。但另一方面，中國國民黨民調專家認為，誤差範圍3%，就是正負3%，若只採6家民調，“侯柯配”PK“柯侯配”結果為5比1。



對此，具美國肯塔基大學統計學博士學位的藍委費鴻泰18日在《新聞大白話》分析，從這6間民調得出的結果就是“3比3”，直言“沒有模糊空間。”



費鴻泰指出，若以母群體來投票，就無民調問題，礙於時間、金錢成本不容許，因而才有抽樣調查方法。在統計中，若一個人得票數是常態分配，以此得票數為中心，正負2個標準差，涵蓋的範圍為95%，“精確地講，正負1.96個標準差，涵蓋的資料是95%”，所以每份資料都會註明“在95%的信賴區間下”。



費鴻泰指出，“樣本數愈大，正負誤差就會愈小”，若在1700萬人的母體內，抽樣其中1068人，套進統計學公式，正負差是3%，若抽樣2000人，那麼正負差為2.19%，樣本數愈大，抽樣誤差愈小，若對1700萬人進行調查，就是零誤差。