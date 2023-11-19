原東北煤田地質局黨委委員李紹康被開除黨籍

（來源：新華社） 中評社北京11月19日電／據中央紀委國家監委網站報導，遼寧省紀委監委消息：日前，經遼寧省委批准，遼寧省紀委監委對原東北煤田地質局黨委委員、副局長李紹康嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，李紹康喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，與他人串供對抗組織審查，長期參與迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；違規發放獎金；不正確履行職責，違規決定未經招投標程序確定工程承包商，違規決定未取得施工許可證開發建設項目；紀法底線失守，利用職務上的便利為他人在工程承攬、職務晉升等方面謀取利益，並非法收受財物。



李紹康嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經遼寧省紀委常委會會議研究並報遼寧省委批准，決定給予李紹康開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。