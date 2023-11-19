多部作品獲中國作協新時代文學攀登計劃支持

9月22日，中國作家協會副主席、作家莫言在論壇上發言。（來源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，中國作家協會17日在浙江桐鄉舉行“新時代山鄉巨變創作計劃”“新時代文學攀登計劃”推進會，旨在推動創作更多優秀文學作品，並拓展文學受眾。



據悉，截至目前，“新時代文學攀登計劃”已發布三期支持項目名單，共有47部作品獲得支持，其中出版25部，發表6部。“新時代山鄉巨變創作計劃”征集選題已超1000件，作品涵蓋少數民族文學、兒童文學、網絡文學等品類，既有名家名作，也有來自基層鄉村的作家作品。



據瞭解，“新時代山鄉巨變創作計劃”聚焦新時代中國農業、農村、農民在經濟、生活、文化等方面的巨大變化。“新時代文學攀登計劃”主要支持長篇小說創作，依托全國重點文藝出版社、重點文學期刊等，從作家創作、編輯出版、宣傳推廣、成果轉化、對外譯介等多方面統籌協調，推動文學精品的傳播、轉化。



兩個計劃自2022年啟動以來，受到文學界的熱烈響應和社會各界的廣泛關注。兩個計劃推出的作品中，有作品獲得第11屆茅盾文學獎，許多作品入選各類文學榜單、推薦書單。



一年多來，“新時代山鄉巨變創作計劃”與互聯網新媒體等眾多平台機構合作，擴大了文學作品的市場覆蓋面；“新時代文學攀登計劃”推出子計劃“遷徙計劃”和“揚帆計劃”，在全社會營造了濃厚的文學氛圍。



中國作協有關負責人表示，兩個計劃要持續樹立精品意識，把那些具備“經得住讀者和時間考驗”潛質的作品選出來。此外，要重視向電影、電視、動漫、短視頻等形態的轉化，以更高品質、更強傳播能力，覆蓋更多閱讀空間，強化文學的價值延伸。