國民黨不分區一次看　陸配李霞排17有機會

國民黨不分區“立委”名單之一。（照:國民黨提供） 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日上午召開中常會，國民黨主席朱立倫在會上公布2024不分區“立委”名單，其中前高雄市長韓國瑜名列第一名，預計將代表國民黨挑戰“立法院長”寶座。現任國民黨不分區“立委”是2020年國民黨前主席吳敦義所推，這批不分區“立委”沒有人繼續留在榜單，國民黨不分區“立委”大換血。



值得注意的是，國民黨不畏民眾黨擬提陸配徐春鶯入不分區引起的爭議，將陸配李霞納入不分區第17名。雖安全名單在12席到13席之間，但安全名單中有多位2026縣市長選舉潛在戰將，他們若當選後遞補，排17仍有機會。



國民黨2020取得13席不分區“立委”。此次不分區“立委”名單平均年齡47歲非常年輕，兼顧專業與政黨年輕化的考量。



相較於民進黨日前公布的不分區名單，前12個安全名單，就有6人是老面孔，包括現任“立法院長”游錫堃，以及“立委”范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵，國民黨則是全都換。



國民黨不分區“立委”名單：



1、韓國瑜（男，高雄市政府前市長、國民黨超級戰將）



2、柯志恩（女，國政研究基金會執行長、教育心理專家）



3、葛如鈞（男，台灣大學資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授、AI及區塊鏈專家寶博士）



4、翁曉玲（女，清華大學通識教育中心暨科技法律研究所副教授兼中心主任、NCC前委員）



5、陳菁徽（女，台北醫學大學附設醫院婦科主任、不孕症權威、婦幼守護者）



6、吳宗憲（男，新北市政府法制局局長、20年檢察官、貪官剋星）



7、林倩綺（女，北高兩市文化局前局長、傑出的原住民子弟、文化藝術的耕耘者）



8、陳永康（男，海軍前司令、“國防部”前副部長、“國防”軍事專家）



9、許宇甄（女，婦女界領袖、組織發展委員會主任委員）



10、謝龍介（男，台南市前議員、賴清德頭號剋星、台南第一戰神）



11、蘇清泉（男，安泰醫院總院長、屏東健康守護者）



12、張嘉郡（女，政策委員會副執行長、農村再生推動者、雲林農業科技的催生者）