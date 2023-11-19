來到侯地盤　柯文哲新北誓師北中南大動員

民眾黨誓師大會於板橋體育場舉辦，中午已集結不少柯粉、志工。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，台灣民眾黨柯文哲19日下午在新北市板橋體育館舉行“TeamKP誓師大會”，主題為義無反顧拚一次。現場中午就已有許多柯粉跟志工集結，民眾黨也動員北中南縣市黨部，現場預計能容納3萬人，截至下午1點約1000、2000人，預計下午2點開始。



新北市板橋是國民黨參選人侯友宜的地盤，柯文哲預計下午2點50分到場上台致詞，正在彩排中，並將會介紹11位區域“立委”參選人致詞、授旗，還有百餘名民眾黨的“國政”顧問團成員將到場。高雄市黨部則最早到場。



此次造勢是柯文哲15日宣布與中國國民黨政黨協商合作後的造勢活動，各界關注柯文哲上台發表的致詞內容，以及對支持者的信心喊話。



民眾黨表示，這場造勢以莫忘初衷作為柯文哲對民眾的約定，理性、務實、科學是柯文哲對政治的態度，政黨和解、社會和諧、兩岸和平是柯文哲對台灣的願景，2024共同起造新台灣。



柯文哲預計發表演說20分鐘，隨後與“立委”參選人合唱，會中不會公布不分區“立委”名單，預計下午3點20分活動結束，活動時間總計1小時半。