游盈隆：柯讓3%就是3%　沒來回6%道理

針對藍白合因統計誤差議題，游盈隆批“半吊子民調專家沒搞懂意涵”。(游盈隆臉書) 中評社台北11月19日電／中國國民黨與台灣民眾黨原訂18日決定2024大選正副人選，但雙方因對民調“誤差範圍”無法達成共識而暫緩。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆舉例分析，並直言某些半吊子民調專家沒搞懂箇中意涵，才會出現爭議。



藍白雙方對於誤差範圍百分之3有不同解讀，使整合卡關，國民黨採取學界相同標準，正負百分之3；台灣民眾黨柯文哲則認為整體的誤差值是百分之3，應為正負百分之1.5。



游盈隆今在以“關於藍白合民調讓三趴（3%）或讓六趴（6%）的爭議”為題發文分析，並提到在台灣講的讓3%，就是指一方若贏沒超過3個百分點算輸。而這和統計學所指，當有效樣本達1068份時，抽樣誤差在百分之95信心水準下將在正負3%之間的原理一樣。



游盈隆舉例，若某項民調結果顯示，柯文哲落後侯友宜1個以上百分點，就沒有“讓”的問題，柯若輸了，還有什麼“讓”的問題？侯友宜因此直接得1點；若柯贏侯0.1至2.99個百分點之間，沒超過3%，還是侯贏2點，而柯衹有贏侯3個百分點以上才算贏。這就是兩黨協商下的民調遊戲規則。



游盈隆指出，有些人、甚至包括某些半吊子民調專家在內，沒搞懂箇中意涵，將“讓3%”逕自解讀為正負3個百分點，變成“讓6%”，所以才出現昨天國民黨5：1的烏龍結果。游盈隆強調，讓3%就是不多也不少的3%，沒有來回6%的道理，並直言做學問要活學活用，不能死讀書，被困在統計學誤差範圍內，走不出。