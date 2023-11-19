準新科藍委現身國民黨　藏不住好心情

左起，徐弘庭、王育敏、柯志恩。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日上午中常會公佈不分區“立委”名單，下午隨即召開中央委員會全體會議，由中央委員投票行使不分區“立委”提名同意權。幾名被納入不分區安全名單“準新科“立委”包括國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前“立委”蘇清泉、前“立委”張嘉郡等都提早到場，彼此開心合照、拜票，好心情藏不住。



國民黨2024不分區“立委”名單由前高雄市長韓國瑜領軍掛帥，排名不分區第一，整體34席名單平均年齡47歲，兼顧專業與政黨年輕化的考量。



政治人選包括柯志恩、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏等，被看好將代表國民黨挑戰2026縣市首長，柯志恩高雄、謝龍介台南、蘇清泉屏東、張嘉郡雲林、王育敏嘉義縣。



今日中全會上，幾名納入不分區安全名單的“準新科“立委”都提早報到，準備在中全會上發表政見，並等待中央委員投票行使同意權。



國民黨2020取得13席不分區“立委”，2024不分區“立委”安全名單估計約12席到13席之間。



國民黨不分區“立委”前十五名名單：



1、韓國瑜（男，高雄市政府前市長、國民黨超級戰將）



2、柯志恩（女，國政研究基金會執行長、教育心理專家）



3、葛如鈞（男，台灣大學資訊網路與多媒體研究所兼任助理教授、AI及區塊鏈專家寶博士）



4、翁曉玲（女，清華大學通識教育中心暨科技法律研究所副教授兼中心主任、NCC前委員）



5、陳菁徽（女，台北醫學大學附設醫院婦科主任、不孕症權威、婦幼守護者）



6、吳宗憲（男，新北市政府法制局局長、20年檢察官、貪官剋星）



7、林倩綺（女，北高兩市文化局前局長、傑出的原住民子弟、文化藝術的耕耘者）



8、陳永康（男，海軍前司令、“國防部”前副部長、“國防”軍事專家）



9、許宇甄（女，婦女界領袖、組織發展委員會主任委員）



10、謝龍介（男，台南市前議員、賴清德頭號剋星、台南第一戰神）



11、蘇清泉（男，安泰醫院總院長、屏東健康守護者）



12、張嘉郡（女，政策委員會副執行長、農村再生推動者、雲林農業科技的催生者）



13、王育敏（女，台中市政府副市長、社福經歷完整、嘉義好女兒）



14、蔡明忠（男，國民黨醫療委員會主任委員、彰化醫師公會前理事長、醫療健康的守護者）



15、吳亮儀（女，嘉義縣婦女會理事長、國際關係長才）