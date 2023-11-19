中國自行車“氫”裝上陣

中評社香港11月19日電／40歲的陳小龍如今有了新的出行方式——氫能自行車，這種用氫提供動力的新型自行車正成為中國民眾環保出行的新選擇。



在陳小龍的家鄉山西省曲沃縣，100輛共享氫能自行車分布在醫院、廣場、公園、商場等縣城主幹道兩側，人們只需用手機掃描二維碼就能輕鬆上路。



“騎半小時只花0.5元，續航能達到70公里。”陳小龍說，“氫能自行車騎著很省力，是一種全新的騎行體驗。”



新華社報導，研發這些氫能自行車的永安行科技股份有限公司主打綠色低碳環保產品，2018開始布局氫能產業。



該公司氫能市場部銷售總監王兵說，此前，他們已經在江蘇常州、上海臨港新片區、雲南麗江古城等地投放了大批氫能自行車，未來將在北京、深圳、武漢等城市布局。



“我們的車輛通過了衝擊、火燒等多重極限測試，消除了民眾對於氫能安全性的顧慮。”王兵說。



氫能已被列為未來中國國家能源體系的組成部分。國家發展改革委、國家能源局去年聯合印發《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》指出，充分發揮氫能清潔低碳特點，推動交通、工業等用能終端和高耗能、高排放行業綠色低碳轉型。



中國多省相繼出台氫能產業政策，一級市場出現氫能投資熱，推動氫能自行車產業迅速發展。比如，江蘇省出台《氫能助力自行車通用技術要求》地方標準，並已於10月22日正式實施，11家氫能研究、生產企業和檢測認證單位參與了這一標準制定。



“統一的標準體系將推動氫能自行車產業規範化、高質量發展。”永安行科技股份有限公司董事長孫繼勝說。



日前在廣東省佛山市南海區召開的2023年中國氫能產業大會上，中國國際經濟交流中心常務副理事長張曉強介紹，自國家氫能規劃發布以來，氫能試點示範項目落地提速，各地加快產業布局取得顯著成效。中國氫能聯盟發布的數據顯示，2022年中國氫燃料電池汽車的銷售量3367輛，保有量12682輛，同比增長36%。



“我國氫能產業發展態勢總體良好，制、儲、輸、用各環節技術穩步提升。”國家能源局能源節約和科技裝備司副司長邊廣琦說，長三角、珠三角、環渤海三大區域氫能產業呈現集群化發展態勢。



儘管尚處於起步階段，但氫能自行車產業已被許多業內人士看好。從事氫能零碳物流行業的山西天恒氫能科技有限公司總經理景志強認為，目前國內氫能產業已進入發展快車道，氫能自行車作為一種新技術和新應用，未來將有廣闊的市場空間。