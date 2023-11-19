山東強化電力保障確保群眾溫暖度冬

中評社北京11月19日電／據新華社報導，為應對近期寒潮天氣影響，山東多措並舉強化電力保障，確保群眾溫暖度冬。



近日，位於濟寧的500千伏麟祥變電站3號主變成功送電。這是今年山東迎峰度冬重點電網工程，將極大優化濟寧西部電網結構，也為周邊熱電廠提供堅強電力支撐。



據國網山東省電力公司預測，今年冬季，山東電網負荷午間最高將達1.03億千瓦、晚間最高將達9900萬千瓦。為做好迎峰度冬電力保障，山東全力推進電網工程建設，13項迎峰度冬重點工程將於11月底前全部建成投運，屆時將新增110千伏及以上變電容量348萬千伏安、110千伏及以上線路567.24千米，進一步提升山東電網供電能力和供電可靠性。



山東各地加強電網運行狀態檢查，提高重點民生用戶設備安全運行水平。在濰坊高密市，電力部門以“人防＋技防”對“煤改電”、頻繁停電台區、重過載線路、自管小區進行排查，全面摸清設備隱患，更換低壓線路56千米，治理老舊接戶線158千米。



推動電源穩發滿發，全力保障電力供應。據國網山東電力調控中心調度計劃處處長張冰介紹，他們將在11月底前組織完成91台、3214萬千瓦機組檢修，保障機組度冬頂峰出力。同時，科學組織中長期和省間現貨交易，力爭全年購入電量1450億千瓦時，度冬外電電力超過2300萬千瓦。



山東電力部門還將強化負荷管理，建立空調負荷調控策略庫，力爭實際可調可控能力達到百萬千瓦。