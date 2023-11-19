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雲南紅河哈尼梯田進入最佳觀賞期
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2023-11-19 15:48:33
中評社北京11月19日電／據新華社報導，每年11月至次年4月是雲南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣哈尼梯田的“豐水期”，也是哈尼梯田的最佳觀賞期。此時的千年哈尼梯田波光粼粼，森林、村寨、梯田、水系“四素同構”的生態系統勾勒出一幅人與自然和諧共生的美麗畫卷。
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