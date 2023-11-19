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第九屆全國道德模範評選表彰活動啟動
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2023-11-19 15:47:29
中評社北京11月19日電／據新華社報導，記者11月19日從中央精神文明建設辦公室獲悉，中央宣傳部、中央精神文明建設辦公室等6部門近日啟動第九屆全國道德模範評選表彰。
據悉，第九屆全國道德模範分為“助人為樂模範”“見義勇為模範”“誠實守信模範”“敬業奉獻模範”“孝老愛親模範”5個類別，通過群眾推薦、遴選審核、公示宣傳、投票評選等步驟評選產生。
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