造勢大會柯妻淚灑現場　柯媽批藍盼兒選到底

民眾黨柯文哲19日下午在新北市板橋體育館舉行“TeamKP誓師大會”，柯文哲妻子陳佩琪淚灑現場。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，台灣民眾黨柯文哲19日下午在新北市板橋體育館舉行“TeamKP誓師大會”，高齡父母柯承發、何瑞英、妻子陳佩琪到齊相挺，全場嗨爆。何瑞英向中評社表示，他希望柯文哲選到底，不能半途而廢，要當副手就別選，中國國民黨怎可以要柯讓6%？讓3%就已很緊繃了。陳佩琪看到支持者熱情，也淚灑現場。



何瑞英表示，他很高興來到現場挺兒子，柯文哲應該、也一定要選到底，哪有半途而廢的？選到底才有原則，他是希望柯文哲若當副手就別選了，但柯文哲還沒跟她說過。



何瑞英說，她跟兒子都還沒講到話，即便柯文哲昨天晚上有來新竹，他們雖然同台，但柯文哲沒時間跟她聊天，柯很忙。



何瑞英也對中評社說，國民黨要柯文哲讓6%很不合理，民眾黨是小黨，讓3%已經很緊繃了，這到底是什麼新的數學方法啦？



對於網路有圖片嘲笑民主進步黨賴清德是否也要讓侯友宜%數？何瑞英笑說，哈哈看到鬼了，但賴清德怎麼樣，她不知道。



另外，現場歡聲如雷，民眾黨台北市議員林珍羽喊“娶妻當娶誰？”全場喊“陳佩琪！”大家也呼喊陳佩琪加油，陳淚灑現場。



現場也有柯粉舉起“潑糞抹紅”，表達柯文哲近期被謠言所苦的不滿。

