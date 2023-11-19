中國加速推進氣候投融資發展

中評社北京11月19日電／據新華社報導，廣州南沙大崗循環經濟產業園內，一場環保和金融的互動在此展開：在工行廣州分行等金融機構綠色資金支持下，園區以循環理念，統籌垃圾焚燒與廚餘、廢渣等廢棄物處理，利用垃圾焚燒熱值發電，獲得環保和經濟雙收益。



“這既能節約用地，也能減少化石燃料使用，綜合減碳效果明顯。”產業園運營方廣州環保投資集團有限公司副總經理祝曉峰介紹，公司用垃圾處理收益做質押向銀行融資，幫助解決了資金問題。現在公司南沙項目運行良好，2022年發電量約5.8億度，售電收入達到2.3億元。



工行廣州分行有關負責人介紹，針對廣州環保投資集團有限公司的各項減排綠色項目，給予利率優惠的同時，在信貸審批上也開啟“加速通道”服務。截至今年10月底，工行廣州分行綠色貸款餘額超1800億元，綠色貸款增速遠超其他各項貸款增速。



發展氣候投融資是中國應對氣候變化、參與全球氣候治理的重要舉措。近年來，中國從政府引導、鼓勵企業參與等多個層面出台相關政策，將氣候投融資置於更加重要的位置。



2020年，生態環境部等五部委聯合印發《關於促進應對氣候變化投融資的指導意見》，對氣候投融資進行系統部署；2021年，生態環境部等九部委聯合印發《關於開展氣候投融資試點工作的通知》，正式啟動氣候投融資試點工作；2022年，23個地方入選全國首批氣候投融資試點城市地區。



作為全國首批氣候投融資試點地區，廣州南沙新區出台“氣候投融資”十條，從支持金融機構向企業發放氣候貸款並提供貼息補助、支持企業發行ESG債券、支持設立氣候基金向企業進行氣候投資等方面進行一系列扶持。



“通過地方試點探索，形成可復制、可推廣的氣候投融資經驗和優秀實踐，能夠對全國氣候投融資發展起到引領推動作用。”中央財經大學綠色金融國際研究院院長王遙表示，自第一批23個地方入選氣候投融資試點地區以來，全國氣候投融資試點工作穩步推進。

