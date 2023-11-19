中國抗癌協會：腫瘤診治需要整合醫學思維

中評社北京11月19日電／據新華社報導，2023中國整合腫瘤學大會18日在天津開幕。中國工程院院士、中國抗癌協會理事長樊代明在會上表示，腫瘤是非常複雜的疾病，每個階段的特徵和治療方式不同，無論是診斷還是治療，都需要有整合醫學思維。



“腫瘤的異質性很高，這給臨床治療帶來困難。當下，腫瘤的臨床治療方法有很多，各種方法都能治療一定比例的腫瘤或癌細胞，合理運用各類治療方法才能實現最佳效果。”樊代明說，這就需要運用整合醫學思維，通過對每一位患者“量體裁衣”，制定個體化診治方案，合理運用各類治療方法，來實現最大化、最優化的整合診治效果，這也是腫瘤學發展的方向。



為進一步深入開展癌症防治專項行動，國家衛生健康委等部門近日聯合制定公布《健康中國行動—癌症防治行動實施方案（2023—2030年）》，提出到2030年，我國癌症防治體系進一步完善，危險因素綜合防控、癌症篩查和早診早治能力顯著增強，規範診療水平穩步提升，癌症發病率、死亡率上升趨勢得到遏制，總體癌症5年生存率達到46.6%，患者疾病負擔得到有效控制。



在腫瘤的規範化診療中，擁有一部適宜我國人群的診治指南尤其重要。此前，由樊代明擔任總主編、13000多位權威專家集體編寫完成的《中國腫瘤整合診治指南（CACA）》出台，覆蓋53個常見瘤種和60項診療技術，填補了本土原創診治指南的空白。



樊代明說，全國目前已經有222所大學引進CACA指南。他認為，應改變醫學知識碎片化的教育現狀，醫學人才要樹立整體觀，努力滿足人們健康需求。