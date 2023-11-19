中評社北京11月19日電／新華社報導，加強荒漠化綜合防治，深入推進“三北”等重點生態工程建設，事關我國生態安全。國家林草局副局長唐芳林18日表示，目前“三北”工程三大標誌性戰役開局順利，已開工項目22個，共完成造林種草608.07萬畝。



這是記者18日在由三北工程研究院主辦的三北生態用水戰略研討會上瞭解到的。



黃河“幾字彎”攻堅戰，科爾沁、渾善達克兩大沙地殲滅戰，河西走廊－塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰等三大標誌性戰役，是新時代“三北”工程的重中之重。



唐芳林說，要持續推進三大標誌性戰役取得決定性勝利，必須重視和解決工程建設的“卡脖子”問題。“三北”工程區大部分區域地處西北乾旱半乾旱地區，水資源稀缺，供需矛盾日益顯著。要從造林種草實際需要和水資源承載力相適應出發，以不同區域的自然降水為主要依據，建設健康穩定高效持續的生態系統。



為此，他表示，未來要加強科學研究，統籌三北地區聯動開展科研項目攻關，重點突破“三北”工程區植被水資源承載力等基礎理論，加強耐旱、耐鹽碱、適應性強的林草品種選育和繁育，攻克流動沙丘快速固定、沙漠鎖邊林草帶構建、山水林田湖草沙系統治理等關鍵技術，研發一批可復制、可推廣的綜合治理模式，打造首批生態保護修復科技示範高地等。同時，開展跨區域聯合研究，加強跨境沙塵和沙源地治理，共同應對沙塵災害天氣。



研討會上，還舉行了三北工程研究院專家咨詢委員會成員的聘任儀式。三北工程研究院將努力集聚國內外優秀人才，展示我國防沙治沙新技術新模式，建成國內外防沙治沙產學研用的重要平台，為“三北”工程等國家重大生態工程建設提供科技支撐。