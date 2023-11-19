看不分區名單　林佳新：國民黨空前重視中南部

針對國民黨提出的不分區“立委”名單，雲林菜農林佳新在臉書提出看法。（照:林佳新臉書） 中評社台北11月19日電／中國國民黨今天召開中常會，公布2024不分區“立委”名單，雲林菜農林佳新認為這次的名單“前所未有地重視中南部”。他強調，如果藍白不合，民眾黨就沒機會獲得中南部地方勢力的奧援，因此建議台灣民眾黨主席、2024大選參選人柯文哲要想清楚。



下屆國民黨不分區“立委”名單依序為：韓國瑜、柯志恩、葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、許宇甄、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智㐵、何嘉霖與康晉瑜，此名單預計於今日下午中全會通過。



林佳新今天在臉書發文表示，從這份不分區名單他發現了2件事，首先處理掉了派系分裂問題，讓派系直接回防國民黨；第2，前所未有的重視中南部。因此，他呼籲柯文哲要想清楚，因為國民黨主席朱立倫已經做出沒退路的抉擇，要是藍白不合，民眾黨就再沒機會獲得中南部無形的奧援，“光是韓、龍、張（張嘉郡）、許（許宇甄）都在安全名單內，主席人馬反而殿後，大家都沒話說了”。



林佳新並提到，身為一個雲林縣民，特別感謝朱立倫給雲林3個不分區“立委”，加強發展雲林的決心，“已經空前絕後”。