泛綠分裂搞不定！綠委高嘉瑜喊願讓吳欣岱6%

高嘉瑜。(照:高嘉瑜臉書) 中評社台北11月19日電／力拚台北市第四選區（南港、內湖）連任的民進黨高人氣“立委”高嘉瑜，因泛綠陣營分裂遭遇難關，迎戰捲 土重來的中國國民黨資深前“立委”、台北市議員李彥秀，選情吃緊。高嘉瑜稍早出招，稱願找公正民調公司做整合民調，且願讓對手、台灣基進“立委”參選人吳欣岱6%，尋求泛綠整合。



高嘉瑜選情拉警報，黨主席兼2024大選參選人賴清德數度為其站台，不只表態民進黨對高的百分百支持，也喊出“團結就會贏，分裂就會輸”的口號，盼支持者集中選票，避免因泛綠分裂，使台北市南港、內湖失去一席“立委”。



根據《中時新聞網》報導，高嘉瑜指出，“所羅門王判兩母爭子”是《聖經》中一個著名的故事，故事講述兩婦共同聲稱一嬰為己子，所羅門則建議將孩子分成兩半，一位母親贊成，另一位母親卻極力反對，並願意放棄她的權利，只求保留孩子的生命，而所羅門王也因此確定了誰才是真正的母親。



高嘉瑜說，故事揭示了所羅門王如何以公正和智慧的方式解決問題，並讓我們理解真正的價值在於“無私”；正如同這次港湖“立委”選舉綠營面臨分裂窘境，也理應用更無私、公正和智慧的方式來解決，“自己也很願意先釋出善意”。



高嘉瑜向吳欣岱呼籲，“希望在選前找有公信力、公正的民調公司來做整合民調，並且願意讓吳欣岱6%”，如果吳欣岱真的是支持賴清德、支持本土派的候選人，那就應該理解，絕不能眼睜睜的看著港湖再淪陷於非台灣隊陣營，團結一致才是泛綠港湖勝選的方程式。