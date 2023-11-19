韓國瑜抵達國民黨中委會　全場大喊院長好

國民黨19日召開中央委員會全體會議，韓國瑜與記者們打招呼。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日下午召開中央委員會全體會議，投票行使不分區“立委”同意權。此次排名國民黨不分區第一名的前高雄市長韓國瑜一現身就成為現場焦點，媒體蜂擁上前搶拍，把現場椅子推到東倒西歪，宛如龍捲風過境。韓國瑜隨後也與提名自己的國民主席朱立倫握手擁抱，上演大團結。



由於韓國瑜預計代表國民黨爭取“立法院院長”職務，媒體紛紛詢問韓國瑜，未來上任後會如何領導“立院”？另外擔任不分區“立委”後，是不是代表完全沒有擔任國民黨2024參選人侯友宜副手的可能性？以及會發動“棄柯保侯”嗎？韓國瑜都無回應，僅低調說謝謝。



現場中央委員看到韓國瑜，紛紛高喊“院長好”，對韓國瑜非常熱情。



韓國瑜所提的參選抱負為，“藍白合作、在野團結、政黨輪替，為“中華民國”的復興繁榮與台澎金馬的和平安全貢獻己力”。



朱立倫致詞時表示，這次是我們有史以來最年輕的名單，平均才47歲，讓社會為之亮眼，我們不分區第一名是我與侯友宜一起拜託請韓國瑜擔任，這次不分區“立委”名單社會佳評如潮，我們秉持最強戰力，最專業，最多元，最具代表性，提出我們最佳名單，代表國民黨要重返執政的決心。



朱立倫在場也向中央委員們介紹韓國瑜，韓國瑜起身向大家揮手致意，全場則給予熱烈掌聲，狂呼加油。



韓國瑜坐下後，朱立倫接著表示，“韓國瑜說，掌聲不能給他一個人，要給我們這個團隊。”韓國瑜聽到後也給了台上的朱立倫一個微笑。