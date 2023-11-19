第九屆金飛燕海峽兩岸微電影微視頻大賽頒獎

中評社北京11月19日電／據新華社報導，第九屆“金飛燕”海峽兩岸微電影微視頻大賽頒獎典禮17日晚在武漢舉行。主創人員帶著各自的獲獎作品，與來自兩岸的高校師生親切交流、增進瞭解，為中國微電影產業高質量發展共同獻力。



本屆大賽以“煙火·跨越”為主題，意在展現兩岸青年的攜手合作與奮鬥圖景。大賽自今年6月份啟動以來，共收到來自兩岸高校師生和社會微電影愛好者投遞作品300餘部，類型豐富、題材多樣，包含著海峽兩岸青年共同的煙火人間、家國情懷。



大賽最終從30部入圍作品中評選出了10個獎項。斬獲“金飛燕”獎的大陸作品《定軍山外》，講述了漢台兩地年輕人傳承國粹的故事。台灣作品《安咕》、大陸作品《離原》奪得“銀飛燕”獎，大陸作品《男孩和葫蘆絲》《歸心》、台灣作品《布農之聲》獲得“銅飛燕”獎。



頒獎典禮現場還公布了最佳音效獎、最佳攝影獎、最佳短視頻創新獎、最佳導演獎、最佳男主角、最佳女主角6個單項獎獲獎者名單。台灣亞洲大學作品《共生》獲最佳網絡人氣獎。



台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢在致辭中說，“金飛燕”海峽兩岸微電影微視頻大賽舉辦至今，通過兩岸學子的交流互動，不僅激發出更優良的作品，同時展現出兩岸青年攜手合作的景象。



湖北省台辦主任程良勝說，希望兩岸青年當好兩岸融合發展的踐行者，用手中鏡頭記錄兩岸交流往來的溫情場景，講述真實而鮮活的兩岸融合發展故事。希望台灣青年當好兩岸和平發展的維護者，在記錄日常點滴的“小確幸”中感受中華民族復興偉業的“大幸福”。



本屆大賽由湖北省人民政府台灣事務辦公室、湖北經濟學院聯合主辦。