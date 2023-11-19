趙少康讚韓國瑜歸隊　藍白合可攻“立法院長”

中廣董事長趙少康(左一)出席藍營“立委”參選人林金結造勢大會。(照:截自林金結臉書直播畫面) 中評社台北11月19日電／2024大選、“立委”選舉倒數，今天中國國民黨“立委”參選人、新北市議員林金結於三峽舉行造勢大會，現場民眾氣氛熱烈，包含前台北縣長周錫瑋、前新北市副市長李四川、中廣董事長趙少康及前高雄市長韓國瑜等人，都來為林金結站台。被問到藍白到底合不合，趙少康回應，是民眾黨先出來喊國民黨要讓6%，但是國民黨沒有要6%，現在都是先講先贏。



綜合台媒報導，趙少康表示，我是全台灣第一個做選舉民調的，我們看民調都會去看1000多個樣本，這就是正負3%不是6%，離登記剩沒幾天，希望柯文哲回頭，畢竟這次選舉攸關2300萬人民的前途，還是希望藍白最後要能合作。



對於“立委”不區域名單，趙少康說，韓國瑜在藍營很有吸引力與號召力，被列為不分區第一順位有多重意義，其一是希望藍軍歸隊，讓“總統”參選人侯友宜能帶兵打仗拉抬助講，爭取更多“立委”席次。如果這次藍白能合，就很有機會爭取“立法院長”，因此韓國瑜有多重功能，我也是第一個提出建議韓國瑜任不分區第一，國民黨主席朱立倫能採納意見，我給予高度肯定。



林金結表示，這次三峽成立大會邀請到韓國瑜，趙少康、李四川及國民黨新竹市黨部主委李縉穎，特別感謝李縉穎，雖然之前是競選關係，但選完了，彼此還是很好的朋友，樂見藍白合之外，有信心國民黨這次團結起來，在“立法院”能夠過半，也是我們國民黨最終的目標。