台灣知名劇作家王安祈的戲曲人生

中評社北京11月19日電／據新華社報導，“我一輩子什麼都不會，就喜歡京劇。這一生，我的情感、意念都在戲裡。一生情意戲裡盡。”



年近古稀的台灣知名劇作家、國光劇團藝術總監王安祈，近日在台北接受新華社記者專訪，道出自己的戲曲人生。



她一生摯愛京劇，集創作、教學、編劇與藝術總監於一身，被認為是“實務與理論兼具的傑出劇作家”。她以傳承戲曲、推動京劇現代化為終身志業，將戲曲融入生命之中。



打娘胎裡開始聽戲



“京劇對我而言是胎教。”王安祈笑言，自己戲齡比年齡大10個月，對京劇的興趣源於母親。



王安祈的母親生於蘇州，長在天津，自小喜歡京劇，不到十歲就“混”進後台，向後來成為京劇大師的少年李少春要到簽名照，喜滋滋去沈陽向戲迷舅舅炫耀。不料正逢“九一八”事變，她一到東北就又被推上火車折返天津。



那張簽名照成為母親的精神寄托，戰亂年代一路相隨，後來還被帶到台灣。



母親常收聽廣播電台戲曲節目，絲竹管弦熏陶著兒時的王安祈。她六歲起便進戲院看戲。



“我的情感、經驗全從京劇中來。”王安祈回憶說，她五歲聽《羅成叫關》唱片，竟止不住流下淚來；小學時聽京劇《祭江》，體會到超齡的人生情感。她痴迷於動人的唱腔，抄寫著一句句戲詞念白。

