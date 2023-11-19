國民黨不分區換血上陣　美女醫師、陸配搶鏡

國民黨2024不分區“立委”參選人陳菁徽與張嘉郡(右)。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日上午宣布2024不分區“立委”名單，下午隨即召開中央委員會全體會議，投票行使不分區“立委”同意權。此次國民黨不分區“立委”大換血，上屆不分區“立委”無人續留，多名新面孔也引發關注，包括台北醫學大學附設醫院婦科主任陳菁徽、前“國防部”副部長陳永康、陸配代表李霞。



國民黨2020取得13席不分區“立委”，2024不分區“立委”安全名單估計約12席到13席之間。不過名單上的國政研究基金會執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前“立委”蘇清泉、台中市副市長王育敏、前“立委”張嘉郡等人若於2026選上縣市長，排名17的李霞有機會遞補上任。



此次排名第5的陳菁徽是名單中的亮點，陳菁徽是不孕症名醫，醫師專業背景替她加分不少，尤其她又是國民黨高雄市黨部主委黃昭順的女兒，政治世家的背景更讓陳菁徽受到關注，從政後續發展可期。



排名第6的吳宗憲是檢察官出身，現為新北市政府法制局長，是國民黨2024參選人侯友宜愛將，此次入列不分區安全名單，被視為代表侯友宜陣營。



排名第8的陳永康則是軍事專業，當前台海安全受到關注，陳永康可幫國民黨“立法院”黨團增加軍事專業。國民黨本屆軍系不分區是陸軍出身退將吳斯懷，下屆則是曾任海軍司令的陳永康，未來對於監督潛艦自造等，將可發揮力量。



此次國民黨34席不分區“立委”名單平均年齡47歲，是國民黨歷屆不分區“立委”名單中最年輕的一次。