中評社北京11月19日電／據新華社報導，線上聽兩岸文創“大咖”授課，線下參加導師菁英班實訓，遞交融匯民族元素和時尚風格的設計作品，欣賞模特兒身著獲獎服裝在T台走秀……依托15日收官的“寧心同行·2023兩岸青年創新行動”，上海邀兩岸青年設計師共創“民族潮尚”。



作為上海長寧區的兩岸青年交流品牌項目，“寧心同行·兩岸青年創新行動”匯集專業社群團體、行業領軍機構、社區、持續孵化平台，打造四位一體的融合交流閉環運作模式，將兩岸青年創新創業實踐融入各種生活和商業場景，助力探索大陸發展機遇。



自2020年創辦以來，“寧心同行”先後聚焦城市微更新、城市空間藝術、文創等主題，豐富多彩的交流活動吸引兩岸青年踴躍參與、積極互動。



今年的活動以“同青協力，融創華彩”為主題，以民族潮尚服飾生活應用為核心，通過文創營課程、雙向融合考察、作品征集、優秀設計T台秀等多種形式，探索以“全鏈閉環”方式實現對兩岸青年優秀設計師的商業孵化。



傳統文化與時尚潮流的“碰撞”，在兩岸青年設計師群體中引起極大共鳴。台灣15所高校設計院系及台灣知名文創產業協會“優良設計協會”積極參與了活動宣傳推廣。



在3月至11月活動期間，主辦方陸續舉辦三季6期文創營，邀請六位兩岸文創領域知名專家授課，吸引逾4800人次在線收看，42位師生參與導師菁英班實訓。活動征集到310件（套）作品，其中224件來自台灣地區。15日當天舉行的“民族潮尚生活美服季”分享薈上，東華大學模特們展示獲獎作品，兩岸知名設計師分享心得，為今年的“寧心同行”活動畫上圓滿句號。



主辦方表示，作為台商台胞在滬投資創業工作和生活定居的重要聚集地，長寧區持續積極創造條件，將區域建設發展同擴大兩岸交流合作緊密融合，讓兩岸青年在交流中走近走親走好。今年的“寧心同行”活動積極推進民族潮尚設計與長寧區時尚創意產業相融合，為台青在滬發展提供更大的舞台和平台。