雲林縣長張麗善喊話柯　我們勸合不勸離

國民黨雲林縣長張麗善。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）藍白合卡關，中國國民黨雲林縣長張麗善今日表示，這個時候我們還是勸合不勸離，大家合作才符合全民期待，國民黨2024參選席侯有宜與台灣民眾黨主席柯文哲應該“相忍為國”，不要讓大家失望。



另一方面，張麗善姪女、前雲林縣長張榮味女兒張嘉郡此次列入國民黨不分區“立委”安全名單，加上張麗善2026年雲林縣長屆滿，是否希望張嘉郡接班？張麗善對此表示，這還是很久以後的事情，很多雲林鄉親對張嘉郡都很信賴、肯定。



雲林菜農林佳新今天在臉書發文表示，國民黨這次的名單“前所未有地重視中南部”，安全名單內就有韓國瑜、謝龍介、張嘉郡、許宇甄。



其中韓國瑜、張嘉郡、許宇甄更可算是“雲林幫”。



藍白15日政黨協商，確定比民調決定侯友宜與柯文哲正副搭配，18日公布結果為“侯柯配”勝出，但民眾黨質疑誤差範圍從讓3%變成讓6%，無法接受結果，目前藍白合仍卡在政黨協商階段。



張麗善今日下午現身國民黨中央黨部，並接受媒體訪問。



張麗善表示，過去張嘉郡擔任“立委”期間都有很傑出的表現，而且為雲林縣爭取了很多，包括雲林高鐵站能夠通車，張嘉郡其實功不可沒，所以張嘉郡可以再次獲得不分區提名，應該是大家看到她過去擔任“立委”任內的傑出優秀表現。



但綠營批評張嘉郡當不分區是“雲林張家的影子”。



張麗善表示，沒有什麼雲林張家的影子，都是大家各自的表現，例如韓國瑜表現非常優異輔選有功，而且在全台灣有非常大的影響力。



會希望張嘉郡下一屆接棒雲林縣長嗎？



張麗善表示，這還是很久以後的事情，但是張嘉郡在擔任“立法委員”的時候表現可圈可點，很多雲林鄉親對她都非常信賴非常肯定。



藍白合是不是只差最後一哩路？



張麗善表示，不到最後關頭絕不輕言放棄，我們還是希望排除個人意見“相忍為國”，這是最重要的，侯友宜與柯文哲要相忍為國。



柯文哲應該願賭服輸嗎？



張麗善表示，摒除己見，我們相忍為國，個人小一點，大我大一點，這才符合全民的期待，不要讓大家失望。



張麗善指出，這個時候我們還是勸合不勸離，大家合作才符合全民期待，這樣大家士氣會更好。