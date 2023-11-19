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烏拉圭總統拉卡列將訪華
http://www.CRNTT.com   2023-11-19 15:42:44


　　中評社香港11月19日電／新華社報導，外交部發言人華春瑩19日宣佈：應國家主席習近平邀請，烏拉圭東岸共和國總統路易斯·阿爾韋托·拉卡列·波烏將於11月20日至24日對中國進行國事訪問。

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