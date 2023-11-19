亞美尼亞同阿塞拜疆和平條約關鍵原則達成一致

中評社北京11月19日電／亞美尼亞總理帕什尼揚18日表示，亞美尼亞和阿塞拜疆已就兩國和平條約的關鍵原則達成一致。



新華社援引亞美尼亞通訊社報導，帕什尼揚是在亞美尼亞首都埃里溫舉行的歐安組織議會大會秋季會議開幕式上作上述表態的。帕什尼揚說，這些原則包括：以亞美尼亞領土面積為2.98萬平方公里、阿塞拜疆領土面積為8.66萬平方公里為基礎，相互承認領土完整和主權；承諾將1991年《阿拉木圖宣言》作為劃定兩國邊界的政治框架；在各自主權和司法管轄領土內保持區域間交通暢通。



今年5月25日，帕什尼揚曾在俄羅斯首都莫斯科表示，亞阿已就相互承認領土完整達成一致。阿塞拜疆總統阿利耶夫同日表示，阿方對亞美尼亞沒有領土要求，考慮到亞美尼亞正式承認納戈爾諾-卡拉巴赫（納卡）地區是阿塞拜疆的一部分，阿亞之間有可能達成和平協議。



俄羅斯、亞美尼亞、阿塞拜疆等蘇聯11個加盟共和國領導人1991年12月21日在哈薩克斯坦阿拉木圖舉行會晤，簽署了《阿拉木圖宣言》，宣佈蘇聯停止存在，要求各國相互承認及尊重領土完整和現存邊界不可侵犯。



納卡地區位於阿塞拜疆西南部，居民多為亞美尼亞族人。蘇聯解體後，阿塞拜疆和亞美尼亞因納卡地區歸屬問題爆發戰爭。雖然兩國1994年達成全面停火協議，但一直因納卡問題處於敵對狀態，武裝衝突時有發生。