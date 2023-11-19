以有力金融支持　助力實體經濟持續向好

中評社北京11月19日電／據金融時報網報導，11月13日，人民銀行公布的10月金融統計數據和社會融資規模數據顯示，10月信貸投放同比多增，總體保持平穩；當月社會融資規模也超出市場預期。近幾個月以來，整體偏強的金融數據有望推動四季度經濟延續回升向好態勢。



10月金融數據已發布，市場各方更關心的問題是，數據釋放了哪些信號？如何看待未來經濟走向？



一方面，從總量上看，10月信貸數據和社會融資規模數據“雙同比多增”釋放積極信號。在8月公開市場操作利率下降、9月全面降准相繼落地以及10月特殊再融資債券大規模發行的背景下，近期穩增長、防風險政策持續發力。10月社會融資規模和人民幣貸款增長實現同比多增，表明自8月開啟的穩增長加碼進程在延續。圍繞下一階段政策發力方向，近期金融管理部門密集發聲，明確表示貨幣政策將更加注重做好跨周期和逆周期調節，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，持續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。



另一方面，從結構上看，信貸增長“居民弱、企業強”的格局重現，細分項特點值得關注。例如，10月住戶中長期貸款繼續實現同比多增375億元。這初步顯示，居民住房消費有所企穩，前期房地產政策調整優化的效果開始顯現。與此同時，10月企業新增貸款結構出現了中長期貸款同比少增、企業短貸負增等現象。可以看出，當前經濟修復的內生動能仍需增強，尤其是民間投資活力偏弱、房地產投資持續下滑，在一定程度上抑制了企業中長期貸款需求的釋放，有待金融持續發力，穩住經濟向好勢頭。



今年以來，我國經濟高質量發展扎實推進，但是也要看到，當前國際政治經濟形勢複雜嚴峻，發達經濟體快速加息的累積效應繼續顯現，全球經濟復甦動能減弱，國內經濟運行面臨需求不足、一些企業經營困難、重點領域風險隱患較多等挑戰。最新公布的10月製造業PMI為49.5%，再次回到榮枯線以下，意味著市場主體的信心和預期仍在恢復之中，有效融資需求有待進一步提振。

