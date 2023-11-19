周延禮：保險專業人才總量和質量不斷提升

中評社北京11月19日電／據新華社報導，在11月12日對外經濟貿易大學保險學院舉辦的“保險教育高質量發展論壇暨保險學系成立35周年紀念大會”上，原中國保監會副主席周延禮回顧了我國保險專業教育的發展歷史。



他指出，在新中國成立之後，我國保險業曾經有20年處於停辦狀態，直到1979年正式復業。20世紀80年代是我國對內改革、對外開放的關鍵時期。在這一時期，伴隨著中國經濟的騰飛，保險業也進入了高速發展階段，對人才的需求不斷增加，但由於歷史等多方面的因素，保險專業人才的供給嚴重不足。在這種背景下，國內少數高校開始設立保險專業，以培養高級保險專業人才為目標，其中就包括1988年設立保險專業的原中國金融學院。與其他高校相比，原中國金融學院的保險專業有著鮮明的特色，這表現在原中國金融學院是由中國人民銀行、四大國有銀行、中國人民保險公司等九大金融機構共同集資興辦的，從誕生之初就與金融保險業有著密切的聯繫。



“改革開放以來，我國保險業經歷了翻天覆地的變化，取得了巨大的成就。”周延禮進一步指出，目前我國在保費規模上已經穩居世界第二，僅次於美國，保險公司數量也超過了230家，保險深度和保險密度穩步增加，國民保險意識也顯著提升。伴隨著保險業的快速發展，我國的保險教育事業也取得了長足的進步。據統計，目前國內有100多所大學開設了保險專業，培養對象涵蓋本科、碩士、博士、博士後、留學生等不同群體，保險專業人才的供給在數量和質量上都有著極大的提升與改善。



周延禮評價說，三十五年來，對外經濟貿易大學在保險教育方面取得了比較突出的成績，形成了自己的特色。據他瞭解，貿大保險學院目前有著一支高質量的教師隊伍，規模超過50名，位居國內前列，保險碩士和博士的培養規模全國第一，學院每年都產出一批豐碩的科研成果，已經成為我國保險與社會保障教學與科研領域的一方重鎮。而且最近貿大保險學院還通過了國際保險學會“全球卓越保險教育”的認證，是國內繼北大、清華之後的第三所獲此殊榮的高校。



周延禮表示，展望未來，我國保險業仍然有著很大的發展空間，普惠保險、養老保險、醫療保險、農業保險、巨災保險、責任保險、國際航運保險和再保險等諸多領域的問題有待深入探討，保險在服務中國式現代化方面還任重道遠。