多措並舉提高上市公司質量

中評社北京11月19日電／據中國金融新聞網報導，大力提高上市公司質量，是夯實資本市場微觀基礎的重要內容。這項系統性工作正在持續加碼。



日前召開的中央金融工作會議強調，“大力提高上市公司質量，培育一流投資銀行和投資機構”。證監會黨委在傳達學習貫徹中央金融工作會議精神時指出，要大力推動提高上市公司質量，優化再融資和併購重組機制，鞏固深化常態化退市機制，支持上市公司轉型升級、做優做強。



上市公司不僅是我國經濟高質量發展的主力軍，也是資本市場的“動力源”。目前，A股上市公司總數量已經突破5300家，覆蓋國民經濟主要領域，各種業態並存。特別是近年來，上市公司行業結構出現深刻變化，與高質量發展方向相契合，更多體現經濟轉型發展方向、體現國家戰略的公司上市發展，戰略新興公司數量快速增長。同時，作為企業優秀代表，上市公司無論是在公司治理、依法依規經營、深化現代企業制度、匯聚現代製造業集群等方面，都代表了中國經濟未來長期的發展方向。



但也必須清醒地看到，在內外部環境變化的背景下，部分上市公司發展轉型面臨新挑戰，經營壓力有所加大，提升公司質量存在壓力與挑戰。同時，個別公司存在欺詐發行、財務造假、信息披露違法違規、違規減持等行為，妨礙了資本市場的功能發揮，損害了廣大投資者利益和公眾公司形象與聲譽。



高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。資本市場要想發揮好“晴雨表”功能，體現高質量發展要求，就必須大力提高上市公司質量，努力打造公司治理更加健全、信息披露更加規範、核心競爭力更加突出、大力弘揚企業家精神和工匠精神的優秀上市公司群體。



首先，杜絕“病從口入”，把好資本市場“入口關”。在全面註冊制下，中介機構要把好保薦企業質量關，幫助企業固本培基、規範運作，防止“帶病申報”，不斷提升信息披露質量，提高招股說明書信息披露質量。交易所要全面審核判斷企業是否符合發行條件、上市條件和信息披露要求等。證監會要加強對交易所審核工作的統籌協調和監督。對於上市公司而言，要持續做好信息披露工作，抓住信息披露的“關鍵少數”，壓實上市公司與控股股東、實際控制人、董監高責任。近期，浙江國祥“同一資產二次上市”事件引起部分投資者關於“註冊制是不是無人管”的討論。必須看到，註冊制不是“放任不管”，而是要“放管結合”，管得更嚴了，管得更准了。

