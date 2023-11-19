中評社北京11月19日電／據中國金融新聞網報導，防範化解金融風險，事關國家安全、發展全局、人民財產安全，是實現高質量發展必須跨越的重大關口。黨的二十大報告指出，“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”。這就要求金融系統按照黨中央決策部署，把防控金融風險放在更加突出的位置，健全和完善金融風險的防範、預警和處置機制，持續強化金融風險防控能力。



2018年以來，按照黨中央確立的“穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈”的基本方針，金融系統堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，取得了重要階段性成果，金融風險整體收斂、總體可控，金融體系經受住了複雜環境的衝擊考驗。



當前，百年變局和世紀疫情交織叠加，國內外經濟金融環境發生深刻變化，不穩定不確定不安全因素明顯增多，金融風險誘因和形態更加複雜。黨的二十大報告指出，“我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種‘黑天鵝’、‘灰犀牛’事件隨時可能發生。”就金融領域而言，我們必須要增強憂患意識，堅持底線思維，時刻綳緊“守住不發生系統性風險底線”這根弦，事實上，這也是多年來我國金融業成功抵禦多次重大風險考驗所積累的寶貴經驗。



黨的二十大報告要求，“深化金融體制改革，建設現代中央銀行制度，加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，依法將各類金融活動全部納入監管，守住不發生系統性風險底線。”



加強和完善現代金融監管，是防範化解金融風險的重要保障。首先，要深化金融供給側結構性改革。黨的二十大報告強調“堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上”。這對於金融行業來說，必須回歸本源，把服務實體經濟放在首要位置，提高金融服務實體經濟質效；要引導金融資源更精準地流向先進製造業、戰略性新興產業、小微企業、“三農”等實體經濟重點領域和薄弱環節；要完善多層次廣覆蓋差異化金融機構體系，引導督促中小銀行深耕本地，服務當地經濟發展；要健全資本市場功能，提高直接融資比重。

