中國人壽：探索綜合金融賦能民營經濟之道

中評社北京11月19日電／據中國金融新聞網報導，市場監管總局日前發布的今年前三季度經營主體數據顯示，截至9月底，全國登記在册民營企業數量超過5200萬戶，民營企業在企業總量中的占比達92.3%。



從地攤經濟到門店經營，從百年老店到專精特新，從生物醫藥到集成電路，民營經濟作為推進中國式現代化的生力軍，是促進國民消費、激發市場活力、提升民生發展的重要力量。黨的二十大報告指出，優化民營企業發展環境，依法保護民營企業產權和企業家權益，促進民營經濟發展壯大。



《金融時報》記者從中國人壽集團瞭解到，今年以來，中國人壽堅決貫徹落實黨中央關於促進民營經濟發展壯大的決策部署，發揮綜合金融優勢，持續拓展金融保險產品服務的廣度和深度，為民營經濟發展壯大系上“安全帶”。截至今年6月底，中國人壽為專精特新“小巨人”企業提供風險保障超7000億元；廣發銀行普惠型小微企業貸款餘額超1700億元；支持民營及小微企業發展存量投資規模超2400億元。



堅守保險本源



系好發展壯大“安全帶”



工信部最新數據顯示，我國專精特新中小企業中，民營企業占比達95%左右。與大中型成熟企業相比，中小民營企業風險抵禦能力較弱。針對這類企業經營發展過程中的普遍風險，中國人壽一方面全力完善科技保險產品體系，參與專利保險、首台（套）重大技術裝備保險、新材料首批次應用保險試點，探索開展首版次軟件保險、網絡安全保險知識產權保險等業務；另一方面，針對科研人員、科技企業家、“雙創”重點群體開發特色金融保險產品，提供職業責任、人身意外以及健康養老等保險保障服務。截至2023年上半年，中國人壽為專精特新“小巨人”企業提供風險保障超7000億元。

