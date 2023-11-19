數據為媒　金融與他們的“多向奔赴”

中評社北京11月19日電／據中國金融新聞網報導，“不需要複雜流程，足不出戶，全流程線上當天完成審批並放款，這效率杠杠的！”深圳某公司負責人欣喜地表示。



上述公司大力點贊的是中國銀行線上貸款產品“小微速貸·銀稅貸”。依托“小微通”，通過“畫像數據＋銀行信貸產品規則”匹配優選，暢通企業融資之路。中國銀行深圳市分行（以下簡稱“深圳中行”）普惠金融事業部（鄉村振興金融部）副總經理楊文雅告訴《金融時報》記者，在瞭解到客戶的融資需求後，第一時間聯繫並引導客戶線上申請，客戶通過手機操作後迅速獲批300萬元銀行貸款，快速滿足了融資需求。



這也是深圳市“小微通”企業暢通工程首批支持落地的業務。《金融時報》記者瞭解到，“小微通”“個體通”等產品都是在中國人民銀行深圳市分行指導下，深圳地方征信平台推出的征信產品，這些產品針對小微企業融資需求與銀行信貸產品供給對接難、匹配難這一痛點，以征信產品創新推動信貸產品創新，以信貸產品數據需求推動征信產品優化升級，實現地方征信平台與銀行的“雙向奔赴”，精準助力民營小微融資，為普惠金融提質增效。



征信賦能



做好銀企間的“信貸需求翻譯器”



據介紹，“小微通”是一個面向深圳市小微企業的數字化融資暢通工程。記者瞭解到，“小微通”提供統一、便捷的融資需求提出入口，依托地方征信平台數據庫自動補全100＋項的企業畫像信息，只需要3分鐘即可完成融資需求收集全流程。讓“企業少跑腿、數據多跑路”，為企業提供信用融資“通行證”，做好企業和銀行之間的“信貸需求翻譯器”。

