韓防長：朝鮮最快一週內最晚月內發射軍事衛星

中評社香港11月19日電／韓國國防部長官申源湜19日做客KBS電視台一檔時事節目時表示，朝鮮最快可能在本週內發射軍事偵察衛星。



韓聯社報導，朝鮮將11月18日定為“導彈工業節”，坊間曾預測朝鮮將在這一天前後發射偵察衛星。申源湜說，朝鮮在一週內，最晚在11月30日韓國在美國范登堡空軍基地用SpaceX公司研發的“獵鷹9”號火箭首次發射軍事偵察衛星之前發射衛星。



申源湜介紹，韓美攜手注視朝鮮動向，朝鮮正準備在一週左右發射衛星。發射衛星的前提是具備性能到位的發動機，朝鮮在俄羅斯的幫助下基本解決發動機存在的問題。衛星從發動機試驗場被移至東倉裡，組裝固定發射架、注入固定燃料需要一週。



對於關注朝鮮射星動向的理由，申源湜說，偵察衛星上端裝載彈頭的話就可改裝成為洲際彈道導彈（ICBM），這是有違聯合國安理會決議的行為，是發展火箭技術的行為。朝鮮偵察衛星可大幅提升朝方監視能力，因此韓美密切關注。



申源湜還對朝鮮宣佈11日和14日成功進行新型中程彈道導彈（IRBM）用的固體燃料發動機點火試驗表示憂慮。但他認為朝鮮並未完全成功。



另外，對於政府內部提出終止韓朝《九一九軍事協議》效力的看法，申源湜堅持了原先的肯定立場。對於朝俄武器交易動向，他說，今年金正恩訪俄後，雙方武器交易劇增，至今約3000個集裝箱被運入俄羅斯。朝鮮也從俄羅斯進口糧食與燃料。