中期借貸便利大幅加量續做確保流動合理充裕

中評社北京11月19日電／據中國金融新聞網報導，為維護銀行體系流動性合理充裕，對衝稅期高峰、政府債券發行繳款等短期因素影響，同時適當供應中長期基礎貨幣，11月15日，人民銀行開展了4950億元公開市場逆回購操作和14500億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率分別為1.8%和2.5%，均與此前持平。



“今天有8500億元1年期MLF和4740億元7天期逆回購到期，因此本次操作共向市場投放中長期流動性6000億元和短期流動性210億元。”招聯首席研究員董希淼對《金融時報》記者表示。



MLF大規模加量



保證流動性合理充裕



“11月MLF到期量為8500億元，為年內最大規模；當月操作規模達1.45萬億元，即續做加量6000億元，加量幅度在上月2890億元的基礎上顯著擴大。”東方金誠首席宏觀分析師王青在接受《金融時報》記者採訪時表示。



在王青看來，本月MLF大規模加量，主要受信貸投放保持高水平、特殊再融資債券大規模發行等因素影響。王青表示，當前正處於推動經濟恢復動能持續回升的關鍵階段，需要保持市場流動性合理充裕。



中國民生銀行首席經濟學家溫彬對《金融時報》記者表示，10月份以來，特殊再融資債券密集發行，萬億元國債預計於11月中下旬啟動發行，年內國債和地方債發行量較大，信貸投放也有較大資金需求，中長期流動性仍面臨較大壓力。MLF大幅超額續做有助於強化貨幣政策與財政政策的協同。

