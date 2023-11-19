“活水”涓涓環鷺島　高質量發展添動能

中評社北京11月19日電／據中國金融新聞網報導，提起核酸檢測，人們的第一反應可能是新冠病毒核酸檢測。“核酸檢測，新冠只是其中很小一部分。事實上，整個核酸檢測不衹有感染性疾病檢測，還有腫瘤檢測、遺傳檢測等。”2012年，台商官振群來到大陸創業。分子生物學專業背景出身的官振群，是十多項國內外專利發明人，他創辦的愷碩生物科技有限公司（以下簡稱“愷碩生物”）專門從事核酸檢測樣品前處理自動化設備的研發、生產、銷售。



所有的核酸檢測最重要的物質就是DNA，但是DNA在細胞內，所以要分析它首先要把它從細胞內提取出來；提取完之後，再針對檢測用的核酸做一些修飾。提取和修飾就是所謂的核酸檢測樣品前處理。“有別於目前市場上其他設備產品要求人工前處理，我們的設備可以做到自動化處理，這是我們最有優勢的一點。”據官振群介紹，愷碩生物生產的設備目前在全國醫院病理科的市占率約為60%。



從初來乍到、啟動創業，到中途遇到問題、困難，再到最後一點一點摸索過來，官振群的創業歷程是包括台商在內的很多創業者的共同經歷。有台資背景的廈門銀行，一直將服務台胞台企作為特色業務，也是官振群創業路上的夥伴之一。今年，廈門銀行又為愷碩生物發放了一筆符合科技創新再貸款政策要求的650萬元貸款，在相對較低的貸款利率基礎上進一步給予貼息政策優惠。



“比國家規定的貸款利率還要低。”官振群說，能夠一路走到今天，自己的努力固然重要，國家的政策、廈門的營商環境也給了他很大的幫助和支持。



服務實體經濟是金融的天職。人民銀行廈門市分行加強貨幣政策工具運用，突出直達性和精準性，引導金融機構繼續加大對重點領域和薄弱環節的支持力度，發揮撬動倍增效應。

