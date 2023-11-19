宣昌能出席國際清算銀行行長例會

中評社北京11月19日電／據中國金融新聞網報導，記者馬梅若報導 2023年11月11日至13日，國際清算銀行（BIS）在瑞士巴塞爾舉行行長例會，中國人民銀行副行長宣昌能出席。與會央行行長就全球經濟金融形勢、國際金融穩定、氣候變化、人工智能等問題進行了交流。