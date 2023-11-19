規模穩結構優　我國外貿暖意濃

中評社北京11月19日電／據中國金融新聞網報導，車輛進進出出，絡繹不絕，卸貨平台前一個個滿載的集裝箱整齊排列，作業人員片刻不停，面膜、口紅、洗髮水等琳琅滿目的跨境電商保稅商品，漂洋過海進入保稅倉……今年“雙十一”前夕，位於廣州市黃埔區的京東國際廣州保稅區倉庫內燈火通明，商家全力開啟“備貨模式”。



“今年大促活動，我們備貨總量突破230萬件，總貨值7億元左右。海關主動提前對接我們，瞭解在大促備貨期及活動期的業務訴求，為我們提供了有力保障。”京東國際關務負責人馬俊宇說。



透過“雙十一”跨境電商火爆的生意可以發現，我國外貿的“暖意”逐步回歸，不斷升溫。今年以來，面對世界經濟復甦勢頭不穩，外需低迷、價格下跌等問題，我國全力以赴幫助企業穩訂單、拓市場，持續推動外貿穩規模、優結構，總體來看，我國外貿頂住壓力，展現出較強韌性，保持平穩運行。



海關總署最新發布的數據顯示，今年前10個月，我國進出口總值34.32萬億元人民幣，同比（下同）增長0.03%。其中，出口19.55萬億元，增長0.4%；進口14.77萬億元，下降0.5%；貿易順差4.78萬億元，擴大3.2%。



外貿穩的基礎不斷夯實



線下出口成交223億美元，比第133屆廣交會增長2.8%；品牌企業出口成交63.5億美元，比第133屆廣交會增長7.8%，占出口成交總額的28.5%；新產品、新技術、新材料、新工藝、新服務層出不窮，高端智能、綠色低碳產品成為主流，創新創意產品備受青睞……近日舉辦的第134屆廣交會線下展彰顯了中國外貿的創新實力，出口成交呈恢復性增長態勢。

