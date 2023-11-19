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日媒稱朝鮮傳媒近一個月未有報導金正恩消息
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2023-11-19 16:38:07
中評社香港11月19日電／日本傳媒稱，成功試射州際彈道導彈一周年之際，朝鮮傳媒並沒有關領袖金正恩的報導。朝鮮傳媒亦接近一個月沒有報導金正恩的消息。
日本放送協會說，朝鮮今年新增假期，紀念去年11月18日成功試射火星17型州際彈道導彈，但《勞動新聞》今日並沒有任何涉及導彈工業的相關報導。
香港電台援引報導，朝鮮傳媒對上一次報導金正恩的消息是10月20日，當時他同俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。
報導指出，未來幾日若仍未有金正恩的報導，是金正恩就任後，朝鮮傳媒第二長時間未有刊登金正恩的消息。
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