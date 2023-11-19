柯：會用民眾黨“總統”候選人身分拚戰到底

左起，白委邱臣遠、柯文哲、陳佩琪及張其祿。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨“總統”參選人柯文哲今天說，大家關心藍白到底合不合，他不會違背民意，也不會背棄大家，會盡所有力量讓台灣向前、釋出最大善意，團結一切可團結的力量，“但我會繼續用台灣民眾黨‘總統′候選人身分，拚戰到底”。柯文哲做此宣布後，全場狂喊“選總統！”



台灣民眾黨下午在板橋舉辦“Team KP 誓師大會”，吸引超過4000名支持者到場，會中由柯文哲授旗給11位民眾黨區域“立委”參選人，柯文哲的父母、妻子及妹妹柯美蘭現身力挺，另外柯文哲競選總幹事黃珊珊、剛宣布加入民眾黨的前“立委”黃國昌出席。



柯文哲在致詞時說，最近雖然局勢看起來很混亂，但他保證，“我的內心依然鎮定”，看到這麼多關心“國家”未來的人，他知道改變已經發生，“我會持續讓它發生”，很多人都在關心藍白到底合不合，“國家”前途由人民決定，才是民主核心價值。



柯文哲表示，“我不會違背民意、也不會背棄你們”，他要盡所有力量讓台灣向前、不能走頭路，他會釋出最大善意，團結一切可團結的力量，“但我會繼續用台灣民眾黨‘總統′候選人身分，拚戰到底”。



柯文哲說，未來54天會遇到更多挑戰，但他不會害怕，他知道這場戰爭不是衹有柯文哲一個人在打，感謝大家給他勇氣，“只要你們不放棄，阿北也不會放棄”、“我們一定會執政”。



柯文哲全程看稿，他表示，今年5月20日他在淡水宣布參選“總統”，離選戰還有183天，他到處走訪、牽大家的手，正在選“總統”的他，深深瞭解其實是大家陪他。



柯文哲說，選舉變成政客沈溺的遊戲，他們為了政黨個人利益，因此他我希望他參選是改變台灣政治社會的運動，希望建立聯合政府、屏除意識形態，最近局面看起來很古怪，但他內心依然鎮定，改變一直發生，他會持續。



柯文哲表示，各位不是遊覽車、拿便當而來的，當然他也知道很多人內心在意到底藍白合不合？他還是那句話，“國家”由人民決定，他不違背民意、也不背棄大家。



柯文哲指出，台灣不能走回頭路，他會釋出最大善意，團結一切可團結的力量，為了終結人民的痛苦，他會繼續以民眾黨“總統”參選人身分拚戰到底。此時全場歡呼。



柯文哲說，他不害怕，他知道這場選戰不是他一人，是各位給他勇氣，大家不放棄阿北、阿北不放棄大家，他會繼續秉持財政紀律、用人唯才、清廉勤政愛民愛鄉土，繼續理性、務實，一群人可走得遠，他會讓撼動藍綠兩大黨政治的實力繼續展現，中間理性選民不再沈默，各位是不能忽視的力量，民主改革第三波疫已發生，他會勇敢前進、改變台灣歷史、逆風前行，把“國家”贏回來、還給人民，請大家相信他。

