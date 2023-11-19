以色列轟炸加沙汗尤尼斯和努賽拉特難民營

中評社香港11月19日電／以色列戰機轟炸加沙汗尤尼斯和努賽拉特難民營，造成15名巴勒斯坦人喪生，數十人受傷。



TRT消息，以色列戰機轟炸加沙汗尤尼斯和努賽拉特難民營，造成15名巴勒斯坦人喪生，數十人受傷。



據巴勒斯坦官方機構WAFA消息，以色列戰機對汗尤尼斯和努賽拉特營地進行了猛烈襲擊。



以色列戰機轟炸努賽拉特難民營祖赫德一家住宅，造成 13 名巴勒斯坦人喪生，數十人受傷。



位於汗尤努斯地區歐洲醫院附近的阿布·阿克家族的房屋遭到轟炸，造成一名婦女和她的孩子死亡，多人受傷。



據阿克薩頻道電報賬號發表的聲明，以色列戰機對努賽拉特和布賴吉難民營發動襲擊，導致 31 名巴勒斯坦人喪生，數十人受傷。



以色列軍隊對加沙地帶北部泰勒茲扎特地區的清真寺和房屋發動襲擊，也造成人員傷亡。



以色列戰機和炮兵部隊徹夜對該市澤爾卡和西巴利耶地區進行了猛烈攻擊。 許多房屋在襲擊中受損，襲擊造成人員傷亡。



以色列軍隊還在宣布為“安全區”的加沙南部發動襲擊。



加沙政府媒體辦公室還發布了圖片，圖片顯示以色列宣布通往加沙地帶南部“安全”的道路上有數百名巴勒斯坦人的屍體。



哈馬斯的武裝派別卡桑旅於10月7日上午發動全面襲擊，理由是“回應以色列持續侵犯巴勒斯坦人及其包括阿克薩清真寺在內的聖地，隨後以色列軍隊開始對加沙地帶發動了猛烈轟炸。



據報導，10月7日以色列發生的襲擊事件已造成1200名以色列人死亡、5000人132人受傷。



據以色列軍方稱，自10月7日以來，已有380名以色列士兵喪生，其中59人是在加沙的衝突中喪生，6人是在黎巴嫩邊境的衝突中喪生。



據以色列稱，卡桑旅手中有239名以色列人質。



據加沙政府稱，自10月7日以來，加沙地帶已有12300人在以色列襲擊中喪生，其中包括至少5000名兒童和3300名婦女。



自10月7日以來，在被占領的約旦河西岸和耶路撒冷，已有214名巴勒斯坦人在以色列軍隊和猶太定居者的襲擊中喪生。



10月8日以來，以軍與真主黨在邊境發生衝突，造成76名真主黨成員和6名以色列士兵死亡。