藍委李德維：藍白若破局　韓國瑜應轉任副手

藍委李德維受訪。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲今天說，會繼續用台灣民眾黨“總統”候選人身分拚戰到底，引發外界討論“藍白合”是否破局。對此，中國國民黨不分區“立委”李德維表示，我們當然希望藍白合，但我們也很難再等，藍白合一旦破局，我乞求將前高雄市長韓國瑜從國民黨不分區“立委”名單中拔掉，直接擔任國民黨侯友宜副手。



中國國民黨今日上午宣布2024不分區“立委”名單，排名第一的韓國瑜以及第二的國民黨智庫執行長柯志恩都被點名是可以與侯友宜搭檔的副手人選。



配合2024年大選藍白合協商作業，國民黨原定11月15日舉行中常會，延後至19日辦理，會中公佈不分區“立委”名單，由於藍白合還在政黨協商，因此尚未公布國民黨2024參選人侯友宜的副手人選。



台灣“中選會”11月20日至11月24日之間接受2024“總統”“副總統”、“立委”參選登記。



國民黨11月22日還有一次中常會可以通過副手人選，時程趕得上24日登記截止日。



李德維表示，藍白合一破局，韓國瑜應該直接從不分區“立委”名單上拔掉，直接成為侯友宜的副手，這是我的乞求，也是一個基層黨員的悲鳴，國民黨不要再委屈求全了。



韓國瑜自己的意願呢？



李德維指出，我認為韓國瑜願意擔任國民黨不分區“立委”第一名，就是希望未來可以為台灣為國民黨做一點事，當韓國瑜都願意擔任不分區“立委”了，而有了更重要的事情需要韓國瑜時，韓責無旁貸。



李德維表示，我們當然希望藍白合，但今天面臨到20日台灣“中選會”就要接受參選登記，國民黨真的沒辦法再等。



李德維指出，國民黨主席朱立倫雖然表達會等到22日星期三，國民黨會努力爭取藍白合，但我們也已經犧牲到最後了，當然希望國民黨中央要考慮基層的想法與心聲，我們願意忍讓，但並不是毫無止境。