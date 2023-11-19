柯文哲哽咽喊拚到底　主戰派黃珊珊飆淚

柯文哲喊以民眾黨2024大選參選人身分拚到底。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，台灣民眾黨柯文哲19日下午在新北市板橋體育館舉行“TeamKP誓師大會”，柯文哲致詞喊“我會繼續用民眾黨‘總統′參選人身分拚戰到底”，雖未落淚，但語帶哽咽、嘴巴不時抖動，而喊出拚到底的那一剎那，台下眾人起立歡呼，柯的家人也不停拍手，被認為主戰派的柯競選總幹事黃珊珊當場哭了。



不過，柯文哲喊出拚到底後，事後中評社詢問主戰派與鴿派幕僚，雙方兩樣情，主戰派說當然是侯柯配破局，鴿派幕僚則說不代表藍白合破局，當然是希望柯侯配。



造勢現場，所有民眾黨公職等全員到齊，不停喊出“阿北選到底、我們支持你！”柯文哲致詞最後表示，他會釋出最大善意，團結一切可團結的力量，為了終結人民的痛苦，他會繼續以民眾黨“總統”參選人身分拚戰到底。



全場歡聲雷動，起立鼓掌，黃珊珊更直接落淚，攝影記者們拍個不停，柯媽何瑞英、柯爸柯承發、柯妹柯美蘭、柯妻陳佩琪也動容，不停鼓掌。



擔任主持人的民眾黨台北市議員林珍羽呼喊，阿北聽到大家的聲音選到底，大家支持柯文哲。全場柯粉十分激動。



另外，傳出是民眾黨不分區“立委”參選人的黃國昌也來到現場，人氣高昂，全場柯粉熱烈歡呼，許多柯粉上前拍照。此外還有甫加入民眾黨的前民進黨“立委”鄭寶清也坐在黃國昌旁。