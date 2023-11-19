柯喊拚到底　國民黨：盼繼續協商周三是底線

國民黨智庫副執行長凌濤。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲今天說，“會繼續用台灣民眾黨‘總統′候選人身分拚戰到底”，引發外界討論“藍白合”是否破局？中國國民黨智庫副執行長、國民黨桃園市議員凌濤代表國民黨中央發言表示，希望未來三天還可以繼續協商藍白合，周三國民黨中常會就是藍白合最後底線。



另一方面，國民黨“立委”李德維建議，假如藍白合破局，前高雄市長韓國瑜應該從國民黨不分區“立委”名單中拔掉，直接擔任國民黨2024參選人侯友宜的副手，國民黨中央有考慮嗎？



凌濤表示，現在我們不針對個別“立委”的評論進行回應。



國民黨19日舉行中常會公佈不分區“立委”名單，由於藍白合還在政黨協商，因此尚未公布國民黨2024參選人侯友宜的副手人選。



國民黨主席朱立倫19日上午表示，22日周三的中常會上再來確認藍白合所有工作。



台灣“中選會”11月20日至11月24日之間接受2024“總統”“副總統”、“立委”參選登記。



國民黨11月22日還有一次中常會可以通過副手人選，時程趕得上24日登記截止日。



凌濤19日傍晚代表國民黨中央，在國民黨中央黨部媒體中心接受媒體提問，回應柯文哲說要拚戰到底。



凌濤表示，再次呼籲台灣民眾黨的主戰派，以柯文哲競選總幹事黃珊珊為首的主戰派，如果要毀約就大聲說出來，呼籲這些主戰派不要再扭曲統計學。此外我們也聽到柯文哲在造勢場合講出拚戰到底，但柯文哲對於台灣應該走向的大局，以及六成民意希望政黨輪替的希望，柯文哲應該都非常瞭解，也期待藍白合可以達成這個台灣人民最希望的目標，所以我們相信柯文哲還是會秉持最大善意持續為藍白合溝通。



凌濤表示，其實藍白雙方核心幕僚仍有保持密切聯繫，希望在未來這三天還可以針對藍白合繼續協商。相信柯文哲是知道大勢所趨的，民意希望藍白合。



22日周三國民黨中常會，是不是藍白合最後期限？



凌濤指出，本周三中常會就是是藍白合協商的底線，我們希望這三天把握最後機會，保持最大善意與空間來談話。



