柯文哲：莫忘初衷　我要奮戰到最後一刻

左起，邱臣遠、柯文哲及陳佩琪。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨柯文哲19日下午在新北市板橋體育館舉行“TeamKP誓師大會”上表示，民主進步黨完全執政沒帶來全面改革，只會貪污、大撒幣，造成兩岸愈來愈緊張，什麼都缺，低薪、通膨、轉型正義緩慢、“國債”飆高等，大家能不生氣嗎？他曾是墨綠與民進黨的支持者，但民進黨離進步價值愈來愈遠，他秉持清廉、勤政、愛鄉土，站出來奮戰到最後一刻。



柯文哲致詞全程看稿，他說2016年以為民進黨是謙卑的政府，結果只會造成下一代負擔，民眾黨進“國會”，也看到執政黨的傲慢，疫苗到雞蛋案都沒誠信，疫苗資料還要封存30年，造成恐懼不安、貪污，黨政軍媒體被霸占，還有網軍側翼，他要奮戰到最後一刻，把“國家”贏回來、再交還給人民。



柯說，他堅持民意、專業與價值，公開透明、全民參政，民眾黨這次“立委”人數一定要突破2位數，還會提滿34席不分區“立委”，名單會會體現柯文哲與民眾黨的價值，讓三黨不過半，他從當台北市長起，每天告訴自己莫忘初衷，大家是他義無反顧拚一次的動力。



柯說，很多人說先選上再談理想，但選舉卻變成有些人沈溺的遊戲，2014年他一個人當上台北市長，2018年在藍綠兩大政黨夾殺下創造政治奇蹟連任，2020年才成立5個月的民眾黨政黨票獲得158萬票，成為“國會”第三大黨，今年能不能用在野力量、達成2024輪替，若沒有大家、他是做不到，明年1月13日一定會打贏艱困的戰役，再創台灣歷史奇蹟，讓我們一起贏回“國家”，謝謝。