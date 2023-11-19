柯文哲造勢大會6千人相挺　恩師、顧問都來了

民眾黨11位區域“立委”參選人站在台上，接受台下支持者的掌聲鼓勵。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨柯文哲19日下午在新北市板橋體育館舉行“TeamKP誓師大會”，主辦單位宣布現場最多人數約6000人，柯的家人以及恩師前亞東醫院長朱樹勳、醫師張金堅也到場，另外還有約百名的“國政”顧問團，由前台聯黨主席蘇進強、前台北市副市長鄧家基等人率領，陣容堅強。



柯的家人媽媽何瑞英、爸爸柯承發、妹妹柯美蘭、妻子陳佩琪都在，現場民眾黨公職全員到齊，包括柯競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、前秘書長謝立功、中央委員林富男，顧問團包括謝明珠、趙麟、彭百顯、鄭龍水、楊泰順、曲兆祥、湯紹成、莊淇銘、施正鋒、曾燦金、杜震華等人。甫加入民眾黨的前“立委”鄭寶清、黃國昌也在。



另外還有民眾黨11名區域“立委”參選人張其祿、邱臣遠、賴香伶、蔡壁如、陳琬惠、李有宜、李慕妍、曾尹儷、曹爾凱、尚文凱、胡黃廣文一字排開，還有現任“立委”吳欣盈等。



過程中，曾為柯文哲的核心幕僚蔡壁如致詞約10分鐘，喊出“柯文哲當‘總統′的關鍵，決戰中台灣！”現場氣氛火熱，但蔡壁如則另有行程先行離開。



鄧家基說，柯文哲對藍白合竟驚人地讓步，他很佩服，大家也要思考，台海戰爭很危險，大家能夠不憂慮嗎？民主進步黨一黨獨大、貪污腐敗還要繼續？政黨輪替能不成功嗎？必須由民眾黨來監督制衡。



此外，現場也有正妹舞蹈團熱情表演，全場氣氛十分熱鬧。下午5點多結束散場。