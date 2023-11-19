岸田將全力促成物價上漲對策獲得通過

中評社香港11月19日電／共同社消息，日本首相岸田文雄19日凌晨結束亞太經合組織（APEC）峰會等在美國舊金山的外交日程，抵達東京羽田機場回國。20日起將出席支撐經濟對策的2023年度補充預算案的國會審議。關於個人所得稅和居民稅定額減稅以及向低收入家庭發放補貼將謀求理解，力爭月內使物價上漲對策獲得通過。政務三大要職官員相繼因醜聞辭職，如何重振動搖的政權成為課題。



岸田提出“完全擺脫通縮”，把加薪和減稅作為兩大核心。他在舊金山舉行的記者會上表示，將強化作為加薪資本金的企業盈利能力，強調“抓住擺脫通縮的千載難逢的機遇，為實現超過物價上漲的持續加薪，政府將團結一致採取措施”。



補充預算案中列入了1.0592萬億日元（約合人民幣511億元），作為向免交所得稅和居民稅的低收入家庭每戶發放7萬日元的費用。獲得通過後，將迅速推進相關手續，力爭年內開始發放。



另一方面，政權所處環境日益嚴峻。共同社11月3至5日實施的民調顯示，內閣支持率僅28.3%、創新低。包括岸田之前剛剛敲定的定額減稅在內的經濟對策，並未獲得國民的充分肯定。



此外，10月26日文部科學政務官山田太郎因女性問題辭職；同月31日，法務副大臣柿澤未途因參與東京都江東區長方面違反《公職選舉法》事件而辭職；11月13日，承認過去曾拖欠稅款的財務副大臣神田憲次辭職。在野黨欲在補充預算案審議中追究岸田的任命責任。