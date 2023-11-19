國際金融協會報告：韓企負債增速排世界第二

中評社香港11月19日電／在通貨緊縮和高息政策基調下，韓國企業負債規模非但未減，從國家經濟規模來看反而躍居全球第二。企業破產增速同樣排在世界第二。



韓聯社消息，國際金融協會（IIF）19日發佈的《全球債務監測》報告顯示，以今年第三季度為準，從全球34個國家非金融企業負債在國內生產總值（GDP）的佔比來看，韓國以126.1%排名第三，環比增加5.2個百分點，增速位居世界第二。



報告還對韓國等17個國家企業破產增速進行比較，韓國以約40%名列第二。分析認為，包括小工商業者和個體戶在內的不少企業已走到難以靠舉債抵擋危機的地步。



韓國家庭負債總額在國內生產總值（GDP）中所佔比重今年第三季度達到100.2%，在34個國家中居首，自2020年以來近四年居首。值得一提的是，在受調查國家中，僅韓國的家庭負債規模超過經濟總量。但是家庭負債比重分別較第二季度和去年第三季度下降1.5個百分點和4.6個百分點。



韓國政府負債總額佔GDP比重為48.9%，排名第22。但是政府負債同比增加4.7個百分點，增速位居第四。



韓國民間（家庭和企業）負債規模第四季度依然呈增加態勢，10月各大商業銀行的家庭貸款總額較9月底猛增6.8萬億韓元（約合人民幣378億元）。截至11月16日，五大商業銀行的家庭貸款餘額共689.5581萬億韓元，較10月底增加3.5462萬億韓元。同期企業貸款餘額766.3856萬億韓元，增加2.0696萬億韓元。



家庭和企業貸款增勢持續，這將給韓國銀行（央行）金融貨幣委員會定於30日進行的基準利率決策帶來何種影響令人關注。