﻿打造灣區矩陣　強化中國聲音海外傳播

中評社香港11月19日電／據大公報報導，華媒組織創新局，國際傳播謀新篇。11月10日至17日，“2023海外華文傳媒合作組織年會暨廣東省高質量發展主題參訪調研活動”在廣東成功舉辦。本屆年會內容豐富，達成了一系列豐碩成果，重整了海外華文傳媒基本盤，吹響了國際傳播集結號，呈現了八大新亮點。海外華文傳媒合作組織主席、香港大公文匯傳媒集團董事長、總編輯李大宏在年會開幕式上表示，新時代新征程，海外華文傳媒要有新氣象新作為。今後海外華文傳媒合作組織將團結各成員媒體，以打造大灣區國際傳播矩陣為契機，強化中國聲音的海外傳播。／大公報記者 盧靜怡、黃寶儀、李紫妍東莞報導



謀定而動，善作善成。為期8天的活動中，來自五大洲31個國家和地區的73家海外華文媒體主要負責人齊聚廣東，見證了“大公文匯國際傳播中心”正式揭牌成立。年會還發布了《東莞倡議》，號召海外華文傳媒深化多領域合作共建；啟動了2023“海外華人眼中的十大新聞”評選活動。



為了親身感受中國式現代化前沿陣地的建設成就和發展變化，活動期間，海外華文傳媒高層還深度參訪了東莞、廣州、佛山等7座城市，他們用細膩的筆觸和靈動的鏡頭，將廣東這片熱土上產業升級、鄉村振興、非遺保護等高質量發展的美好畫卷傳遞至全世界。



短短幾天時間裡，年會組織媒體通過圖文、視頻等形式，用中、英、法、意、羅等多種語言，在全球各媒體平台上發布上千篇報導推送，刊登版面60餘個。



本次年會為海外華媒搭建了一個溝通交流、合作共贏的良好平台。活動所呈現的八大新亮點，為促進文明交流互鑒、推動海外華媒蓬勃發展、提升華媒國際傳播能力，描繪了更加輝煌的未來。



新高度



年會選擇在粵港澳大灣區腹地東莞召開。由於意義重大、節點關鍵，廣東省委宣傳部、廣東省僑辦、廣東省大灣區辦、東莞市委市政府等地方及部門均對年會的召開給予了大力支持。年會得到了海外華文傳媒高層的積極響應，經認真遴選，最終共有來自全球五大洲31個國家和地區的73家海外華文傳媒100多名主要負責人應邀參會。參會媒體基本覆蓋了海外華人華僑主要聚居地，在海內外均有較強傳播力和代表性。如菲律賓最大的中文網站菲龍網、馬來西亞發行量最大的報紙之一《光華日報》、韓國唯一的中文報紙《亞洲日報》、對台新媒體平台“中華微視”以及美國東部、西部、南部主流華媒，均派出高層參加會議。

