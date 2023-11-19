可吞入電子設備能監測睡眠呼吸暫停

中評社北京11月19日電／據科技日報報導，患上睡眠呼吸暫停怎麼辦？一般情況下，診斷睡眠呼吸暫停等睡眠障礙，通常需要患者在睡眠實驗室過夜，還得連接各種傳感器和監視器。據11月17日《設備》雜誌報導，美國麻省理工學院研究團隊開發出一種可攝入膠囊，可從患者的胃腸道內監測生命體征。



該膠囊與復合維生素片大小相當，它包括一個加速計，可檢測心臟跳動和肺部擴張產生的輕微運動，還有兩個小電池和一個無線天線，可將數據傳輸到筆記本電腦等外部設備。研究人員表示，除了診斷睡眠呼吸暫停外，該設備還可用於檢測高危人群中阿片類藥物過量的情況。



在動物模型的測試中，研究人員發現，這種膠囊可準確地測量呼吸頻率和心率。在一項實驗中，該傳感器可檢測到大劑量芬太尼（一種阿片類藥物）引起的呼吸頻率降低。



在一項對10名志願者的研究中，這種膠囊可用來監測生命體征，並檢測睡眠呼吸暫停等症狀。膠囊無害地通過消化道，患者沒有表現出任何不良反應。



研究人員設想，與現在使用的基於皮膚的傳感器相比，這種傳感器可以一種侵入性較小的方式用於診斷睡眠呼吸暫停。它還可用於在患者進行呼吸暫停治療時對其展開監測，以確保治療有效。未來，研究人員希望將納美芬等藥物過量逆轉劑納入該裝置中，以便在人的呼吸頻率減慢或停止時觸發藥物釋放。